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02:06, 2 августа 2023Россия

Движение по Крымскому мосту приостановили

Движение по Крымскому мосту для автотранспорта временно перекрыли

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативно».

«В зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее, в ночь на 27 июля, на Крымском мосту было приостановлено движение со стороны Керчи в направлении Кубани.

31 июля сообщалось, что Крымский мост оградили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями. Предполагается, что конструкции защитят мост от атак на всей его протяженности. Именно этими устройствами активно пользуется Украина.

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    Юлия Мискевич
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