Apple временно отказалась от искусственного интеллекта

Инсайдер: Apple не будет развивать ИИ в своих продуктах в ближайшее время

Компания Apple не будет анонсировать продукты, связанные с генеративным искусственным интеллектом (ИИ), в ближайшее время. Об этом сообщает издание MacRumors.

По словам авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко, в корпорации временно отказались от идеи развивать каким-либо образом услуги ИИ для своих клиентов. Ко отметил, что Apple вряд ли представит какой-то продукт, связанный с генеративным ИИ, хотя заметно отстает в этой области от конкурентов на рынке.

«Искусственный интеллект вряд ли повысит цену акций компании или улучшит цепочку поставок в ближайшем будущем», — подчеркнул специалист. Аналитик заявил, что в Apple не будут касаться этой темы — ни на презентациях, ни в ежеквартальных отчетах о доходах.

Журналисты медиа напомнили об отчете инсайдера Марка Гурмана, который заявил, что у Apple пока нет четкой стратегии относительно того, как улучшить пользовательский опыт с помощью ИИ.

В начале июня авторитетный инсайдер и аналитик Мин-Чи Ко оценил перспективы будущей гарнитуры смешанной реальности от Apple. По словам специалиста, для инвесторов компании значительно важнее успехи в сфере ИИ, чем выпуск очков дополненной и виртуальной реальности.