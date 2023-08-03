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11:59, 3 августа 2023Мир

Песков отреагировал на возможное расширение БРИКС

Песков заявил, что расширение БРИКС поспособствует его развитию и укреплению

Фото: Silvia Izquierdo / AP

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на возможное расширение БРИКС, передает его слова ТАСС.

«В той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению этой организации», — заявил он.

По его словам, форму и объем расширения как раз будут обсуждать в ходе предстоящего саммита. При этом Песков заявил, что не нужно забегать вперед до начала дискуссии между государствами — членами БРИКС. В любом случае речь идет о странах, с которыми у Москвы достаточно конструктивное взаимодействие в самых различных областях, пояснил он.

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    Виктория Кондратьева
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