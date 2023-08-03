Песков заявил, что расширение БРИКС поспособствует его развитию и укреплению

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на возможное расширение БРИКС, передает его слова ТАСС.

«В той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению этой организации», — заявил он.

По его словам, форму и объем расширения как раз будут обсуждать в ходе предстоящего саммита. При этом Песков заявил, что не нужно забегать вперед до начала дискуссии между государствами — членами БРИКС. В любом случае речь идет о странах, с которыми у Москвы достаточно конструктивное взаимодействие в самых различных областях, пояснил он.