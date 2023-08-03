В Екатеринбурге затопило часть улицы

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Щербакова и Самолетная затопило дорогу

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Щербакова и Самолетная затопило дорогу под мостом. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ЕМУП «Водоканал».

Инцидент произошел около 6:00 по местному времени (4:00 мск) 3 августа. Жители города стали делиться фотографиями и видеозаписями с затопленного участка в социальных сетях. Отмечается, что бригада коммунальных служб уже выехала на место происшествия. Сколько времени займет устранение аварии, пока неизвестно.

