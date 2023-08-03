Дочь Тутберидзе высказалась о первой победе после смены гражданства

Диана Дэвис обрадовалась победе на дебютном после смены гражданства турнире

Фигуристка Диана Дэвис, выступавшая в дуэте с Глебом Смолкиным, высказалась о победе на турнире Lake Placid Ice Dance International. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсменка отметила, что они с партнером довольны дебютом. «Был большой перерыв и нам было необходимо начать где-то выступать, Лэйк-Плэсид оказался подходящим турниром. Рады, что удалось победить и успешно начать сезон под грузинским флагом», — заявила Дэвис.

Для Дэвис, дочери тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, и Смолкина, сына актера Бориса Смолкина, победа на турнире стала первой после смены спортивного гражданства. Ранее фигуристы выступали за Россию.

Спортсмены в произвольном танце набрали 117,47 балла, в сумме с ритм-танцем их результат составил 191,82 балла. Второе место заняли американцы Уна и Гейдж Браун (180,66).