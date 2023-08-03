В России ответили на возмущение ЕС из-за поставок зерна развивающимся странам

Депутат Журова: Россия не ищет выгоду в поставках дешевого зерна другим странам

Россия не ищет выгоду при поставках дешевого зерна другим странам, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так беседе с «Лентой.ру» она отреагировала на слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, что зерно по низким ценам делает государства зависимыми от Москвы.

«Они должны лучше, видимо, голодать, особенно африканские страны, по их мнению, чтобы на них зарабатывать. Видимо, они так видят это. Мы, например, видим это по-другому. Мы видим, что бедным странам мы поставили бесплатно достаточно большое количество зерна не потому, что хотим сделать их зависимыми, а потому что мы люди, и относимся к этому по-человечески. А у них одна выгода, и, если они выгоды не видят, они считают, что мы сбиваем их планы», — объяснила депутат.

Никто никого зависимым сделать не может, те же африканцы независимы. И мы делаем их независимыми, когда даем им более дешевое зерно и бесплатно. Это не зависимость, а наоборот независимость, чем когда им продают дорогое

Светлана Журова депутат Госдумы

Как пишет Reuters, глава евродипломатии Жозеп Боррель направил письмо развивающимся странам и членам G20. В нем он утверждает, что Россия предлагает дешевое зерно некоторым государствам, чтобы сделать их зависимыми от своей продукции. Политик назвал действия Москвы циничными.

«В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, делая вид, что решает проблему, которую сама создала», – написал он.

Президент России Владимир Путин на саммите «Россия-Африка» предложил африканским странам безвозмездные поставки зерна взамен того, которого страны лишились после выхода Москвы из зерновой сделки. Соглашение по вывозу украинской сельхозпродукции из черноморских портов Россия и Украина заключили в 2022 году при посредничестве Турции и ООН. Москва в свою очередь требовала снять ограничения на экспорт российских удобрений. Сделку несколько раз продлевали, но в последний раз, 17 июля, Россия вышла из соглашения. В Кремле заявили, что условия договора выполняются только для Киева.