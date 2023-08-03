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15:26, 3 августа 2023Из жизни

Новое видео принца Гарри и Меган Маркл опровергло слухи об их расставании

Принц Гарри и Меган Маркл вместе снялись в видео после слухов об их расставании

Кадр: Vimeo

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые за несколько месяцев появились на публике вместе, опровергнув слухи об их расставании. Об этом сообщает издание People.

Пара снялась в коротком видео о новой инициативе своего благотворительного фонда Archewell. В нем Гарри и Меган общаются с молодыми предпринимателями, получившими два миллиона долларов на разработку технологий, решающих те или иные общественные проблемы. «Спасибо за то, что вы делаете, — говорит Гарри в конце видео. — Наши дети будут вам особенно благодарны». «Они об этом еще не узнали, но узнают», — добавила Меган.

После майского инцидента с папарацци, которые якобы преследовали их по улицам Нью-Йорка, Гарри и Меган почти не участвовали в публичных мероприятиях. Одним из немногих исключений была поездка Гарри в Лондон на судебное заседание по своему иску против таблоидов медиамагната Руперта Мердока. Меган тем временем оставалась с детьми в калифорнийском особняке пары в Монтесито.

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Редкие появления на публике дали повод для слухов о возможном расставании Гарри и Меган. В качестве доказательства упоминались планы Гарри в одиночку отправиться в Африку для съемок документального фильма. Кроме того, одно из изданий Мердока сообщило со ссылкой на анонимного информатора, что супруги поссорились, продали особняк в Монтесито и теперь живут по отдельности.

Британская пресса интерпретировала новое совместное видео Гарри и Меган как попытку воспрепятствовать распространению домыслов. В частности, они обращают внимание на то, что кадры сняты в Монтесито. Это опровергает анонимные сообщения о продаже особняка.

Принц Гарри — младший сын британского короля Карла III. В 2020 году он и его супруга Меган Маркл отказались от прав и обязанностей старших членов королевской семьи и переехали в США.

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    Олег Парамонов
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