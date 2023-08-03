Индия подтвердила участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии

МИД Индии подтвердил участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии

Индия примет участие в переговорах по Украине, которые пройдут в Саудовской Аравии 5-6 августа. Планы подтвердил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи, сообщает Reuters.

«Индия примет участие в мирных переговорах по Украине, которые пройдут в Саудовской Аравии», — заявил дипломат.

Ранее стало известно о намерении Саудовской Аравии провести мирные переговоры по Украине в августе. В них примут участие представители около 30 стран, включая Украину, западные государства, Бразилию и Индию. Уточняется, что Россию не стали приглашать.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что переговоры Саудовской Аравии по Украине без участия России будут небесполезными если смогут помочь Западу увидеть тупик в «формуле Зеленского».