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14:23, 3 августа 2023Мир

Индия подтвердила участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии

МИД Индии подтвердил участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии

Фото: Olivier Douliery / Reuters

Индия примет участие в переговорах по Украине, которые пройдут в Саудовской Аравии 5-6 августа. Планы подтвердил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи, сообщает Reuters.

«Индия примет участие в мирных переговорах по Украине, которые пройдут в Саудовской Аравии», — заявил дипломат.

Ранее стало известно о намерении Саудовской Аравии провести мирные переговоры по Украине в августе. В них примут участие представители около 30 стран, включая Украину, западные государства, Бразилию и Индию. Уточняется, что Россию не стали приглашать.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что переговоры Саудовской Аравии по Украине без участия России будут небесполезными если смогут помочь Западу увидеть тупик в «формуле Зеленского».

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    Семен Александров
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