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15:23, 3 августа 2023Спорт

Чемпион России по хоккею с мячом среди юниоров умер после укуса клеща

Чемпион России по хоккею с мячом среди юниоров Хвалько умер после укуса клеща

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Игрок молодежной команды кемеровского «Кузбасса» Евгений Хвалько умер в возрасте 17 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР)

Причиной стали осложнения, вызванные энцефалитом, который начался после укуса клеща. Врачи несколько недель боролись за жизнь Хвалько. В ФХМР выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

17-летний игрок в хоккей с мячом был сыном выступавшего за сборные России и Белоруссии в этом виде спорта Евгения Хвалько. В апреле 2023 года Евгений Хвалько-младший выиграл чемпионат России среди юниоров, проходивший в Иркутске.

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    Алексей Гусев
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