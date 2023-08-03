Чемпион России по хоккею с мячом среди юниоров умер после укуса клеща

Чемпион России по хоккею с мячом среди юниоров Хвалько умер после укуса клеща

Игрок молодежной команды кемеровского «Кузбасса» Евгений Хвалько умер в возрасте 17 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР)

Причиной стали осложнения, вызванные энцефалитом, который начался после укуса клеща. Врачи несколько недель боролись за жизнь Хвалько. В ФХМР выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

17-летний игрок в хоккей с мячом был сыном выступавшего за сборные России и Белоруссии в этом виде спорта Евгения Хвалько. В апреле 2023 года Евгений Хвалько-младший выиграл чемпионат России среди юниоров, проходивший в Иркутске.