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15:59, 3 августа 2023Мир

Прокуратура США запросила 14 лет тюрьмы для россиянина Клюшина

В США запросили 14 лет тюрьмы для обвиняемого в кибермошенничестве Клюшина

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Прокуратура США запросила 14 лет тюрьмы для обвиняемого в кибермошенничестве россиянина Владислава Клюшина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на меморандум ведомства.

«Правительство просит суд приговорить Клюшина к сроку 168 месяцев в тюрьме и трем годам освобождения под надзором», — говорится в документе.

Помимо этого, прокуратура требует взыскать с россиянина 5 миллионов долларов штрафа и возмещение ущерба в 8,3 миллиона долларов и просит в отдельном порядке разрешить конфискацию 36,6 миллиона долларов и разрешить правительству конфисковать заблокированные на Кипре активы.

14 февраля суд присяжных в США признал Клюшина виновным в киберпреступлениях, а именно в сговоре с целью получения незаконного доступа к компьютерам частных корпоративных сетей США, а также мошенничестве. Он отказался от сделки со следствием.

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    Семен Александров
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