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07:22, 3 августа 2023Россия

Пожар на складе в Краснодаре локализовали

В МЧС сообщили о локализаци пожара на складе на улице Уральской в Краснодаре
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

Пожар в складском помещении в Краснодаре на улице Уральской локализован. Об этом сообщило управление МЧС по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что пожар локализовали на площади 400 квадратных километров, пожарные проводят разбор и проливку конструкций. Никто не пострадал.

О пожаре стало известно в ночь на четверг, 3 августа. Изначально площадь возгорания составляла 100 квадратных метров, позже она возросла до 300 квадратных метров из-за высокой горючести. В ликвидации огня привлекли 64 человека личного состава и 18 единиц техники. Власти не назвали причину случившегося в российском регионе.

26 июля стало известно о пожаре в Темрюкском районе Кубани  — там горел склад винзавода. Из-за высокой горючести содержимого огонь быстро распространился по складу. Предварительной причиной случившегося назвали короткое замыкание.

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    Анастасия Шейкина
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