Минздрав: число погибших из-за крушения вертолета Ми-8 на Алтае выросло до шести

Число погибших из-за крушения вертолета Ми-8 на Алтае выросло до шести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

В ведомстве сообщили, что в больнице скончалась 63-летняя пассажирка воздушного судна. Собеседник агентства добавил, что мужчина, также госпитализированный после катастрофы, пребывает в стабильном состоянии и получает полный объем необходимой медпомощи.

Ранее выжившая при крушении Ми-8 на Алтае Елена Левшукова рассказала, что ее горло обожгло дымом. Россиянка не слышала, что говорил пилот перед падением вертолета, так как они с персоналом сидели отдельно от пассажиров в кабине.

Вертолет Ми-8 компании «АлтайАвиа» потерпел крушение днем 27 июля в районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе Республики Алтай близ границы с Казахстаном. При посадке воздушное судно задело линию электропередачи, упало и загорелось. На борту вертолета находилась группа эзотериков, которая летела к горе Белуха.

В «АлтайАвиа» «Ленте.ру» подтвердили, что вертолет принадлежит авиакомпании. «Мы находимся в тесном контакте с органами государственной власти для выяснения всех обстоятельств крушения», — отметили в компании. Там добавили, что всем пострадавшим будет оказана помощь.