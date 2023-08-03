Решение закупать валюту по новому бюджетному правилу объяснили

Аналитик Ордов: закупка валюты по новому бюджетному правилу может влиять на курс

Закупка Министерством финансов валюты по новому бюджетному правилу за счет нефтегазовых сверхдоходов может ослабить рубль. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Он объяснил, как это повлияет на экономику.

«У нас с этого года действуют новые принципы бюджетного правила. Если раньше все, что получалось нашими экспортерами сверх определенной цены нефти в долларах, перечислялось в Фонд национального благосостояния (ФНБ), то с этого года действует принцип: восемь триллионов рублей и все, что будет сверху получено в течение года, будет перечислено в ФНБ», — сказал аналитик.

Для правительства важно было определить, как хранить эти средства, отметил экономист.

Сейчас, несмотря на меры Минфина и ЦБ, давление на рубль продолжается, новостной фон негативный. Если эти восемь триллионов конвертировать в любую валюту, это значит сформировать дополнительный фактор ослабления рубля Константин Ордов экономист

«До недавнего времени у нас была уверенность, что самое надежное по умолчанию — это доллары и долговые ценные бумаги США и Европы. Тем самым мы перечисляли наши средства, по сути, за рубеж, считая, что это надежный способ сохранения этих средств. А сейчас, в связи с ограничениями на финансовые транзакции и операции в долларах и евро, эти валюты совершенно недоступны. Поэтому возникает вопрос, какими иными способами эти средства хранить в ФНБ», — заключил он.

С 7 августа Минфин в течение месяца будет покупать иностранную валюту и золото для пополнения «главной кубышки» страны — ФНБ, сообщили в ведомстве. На такой шаг в рамках нового бюджетного правила власти идут впервые с начала года. На покупку валюты и золота потратят 40,5 миллиарда рублей.

2 августа газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что правительство может отказаться от идеи покупать валюту на сверхдоходы, полученные от экспорта нефти и газа. По информации издания, так власти не хотели давить на ослабевший рубль.