Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:46, 3 августа 2023Экономика

Решение закупать валюту по новому бюджетному правилу объяснили

Аналитик Ордов: закупка валюты по новому бюджетному правилу может влиять на курс

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Закупка Министерством финансов валюты по новому бюджетному правилу за счет нефтегазовых сверхдоходов может ослабить рубль. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Он объяснил, как это повлияет на экономику.

«У нас с этого года действуют новые принципы бюджетного правила. Если раньше все, что получалось нашими экспортерами сверх определенной цены нефти в долларах, перечислялось в Фонд национального благосостояния (ФНБ), то с этого года действует принцип: восемь триллионов рублей и все, что будет сверху получено в течение года, будет перечислено в ФНБ», — сказал аналитик.

Для правительства важно было определить, как хранить эти средства, отметил экономист.

Сейчас, несмотря на меры Минфина и ЦБ, давление на рубль продолжается, новостной фон негативный. Если эти восемь триллионов конвертировать в любую валюту, это значит сформировать дополнительный фактор ослабления рубля

Константин Ордовэкономист

«До недавнего времени у нас была уверенность, что самое надежное по умолчанию — это доллары и долговые ценные бумаги США и Европы. Тем самым мы перечисляли наши средства, по сути, за рубеж, считая, что это надежный способ сохранения этих средств. А сейчас, в связи с ограничениями на финансовые транзакции и операции в долларах и евро, эти валюты совершенно недоступны. Поэтому возникает вопрос, какими иными способами эти средства хранить в ФНБ», — заключил он.

С 7 августа Минфин в течение месяца будет покупать иностранную валюту и золото для пополнения «главной кубышки» страны — ФНБ, сообщили в ведомстве. На такой шаг в рамках нового бюджетного правила власти идут впервые с начала года. На покупку валюты и золота потратят 40,5 миллиарда рублей.

2 августа газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что правительство может отказаться от идеи покупать валюту на сверхдоходы, полученные от экспорта нефти и газа. По информации издания, так власти не хотели давить на ослабевший рубль.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Минтранс предложил изменить правила о превышении скорости в России

    В России признан нежелательным бельгийский центр исследований

    В Apple рассказали об iPhone со съемной батареей

    «АвтоВАЗ» заявил о готовности обеспечить чиновников машинами

    Решение закупать валюту по новому бюджетному правилу объяснили

    Площадь пожара на производстве под Москвой увеличилась

    Вероятность снижения цен на водку в России оценили

    Adidas решил избавиться от оставшихся в России магазинов

    В Польше пообещали без колебаний применить оружие на границе с Белоруссией

    Российский полковник высказался об опасности «конфетных бомб» ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости