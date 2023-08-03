Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 3 августа 2023Забота о себе

Врач рассказала о связи осанки с сексуальной удовлетворенностью

Врач Ангелина Шестакова: неправильная осанка может испортить сексуальную жизнь

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Неправильная осанка может испортить сексуальную жизнь, уверяет остеопат, невролог Ангелина Шестакова. Основатель Sense School рассказала «Ленте.ру» о связи здоровой спины с удовлетворенностью интимной жизнью.

Врач предупредила, что за спиной в форе вопросительного знака кроется не только визуальный дефект, но и много опасностей. От того, насколько человек умеет держать спину ровной, зависит и красота лица, и сексуальная удовлетворенность, считает Шестакова.

Когда человек сутулится, вся его грудная клетка спазмирована, мышцы как бы стянуты вперед и вниз. Такое состояние приводит к натяжению платизмы, которая влияет на красоту лица. Поэтому если хочется «лебединую» шею без второго подбородка, приподнятые уголки губ, и межбровку без заломов, стоит обратить внимание на осанку

Ангелина Шестакованевролог, отсеопат

Также сутулость напрямую влияет на прикус, добавила врач. Чем больше нарушений в районе спины, тем большего смещения зубного ряда стоит ожидать.

По словам собеседницы «Ленты.ру», спазмированные и ослабленные мышцы спины могут привести к дегенеративным изменениям межпозвонковых дисков. Это, в свою очередь, приводит к болям в сердце, проблемам в дыхательной системе, артрозам.

Сгорбленная осанка уводит плечи вперед, тем самым поджимает диафрагму и все органы испытывают напряжение, давление и опускаются вниз, что вызывает такие проблемы как геморрой, опущение мышц тазового дна (что негативно сказывается на сексуальной жизни), недержание, болезненные месячные

Ангелина Шестакованевролог, остеопат
Материалы по теме:
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля 2021
Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
Химическая красотаЧулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
6 января 2021

Ранее невролог Александр Евдокимов назвал причину плохого самочувствия при перемене погоды. Он отметил, что стресс может ухудшать состояние метеозависимых людей.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР рассказали о наступлении российских военных в Авдеевке

    Врач рассказала о связи осанки с сексуальной удовлетворенностью

    100-летняя женщина назвала секретом долголетия любимый газированный напиток

    В России сложился дефицит дальнобойщиков

    Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

    Первая за почти 50 лет российская станция полетит на Луну

    Крупнейший ледник Гренландии уменьшился из-за экстремального таяния

    В посольстве России обвинили США в нарушении «духа и буквы» ДСНВ

    В России решили вернуть штрафы за превышение средней скорости

    51-летняя телезвезда попала в объектив папарацци в бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости