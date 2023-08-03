Врач рассказала о связи осанки с сексуальной удовлетворенностью

Врач Ангелина Шестакова: неправильная осанка может испортить сексуальную жизнь

Неправильная осанка может испортить сексуальную жизнь, уверяет остеопат, невролог Ангелина Шестакова. Основатель Sense School рассказала «Ленте.ру» о связи здоровой спины с удовлетворенностью интимной жизнью.

Врач предупредила, что за спиной в форе вопросительного знака кроется не только визуальный дефект, но и много опасностей. От того, насколько человек умеет держать спину ровной, зависит и красота лица, и сексуальная удовлетворенность, считает Шестакова.

Когда человек сутулится, вся его грудная клетка спазмирована, мышцы как бы стянуты вперед и вниз. Такое состояние приводит к натяжению платизмы, которая влияет на красоту лица. Поэтому если хочется «лебединую» шею без второго подбородка, приподнятые уголки губ, и межбровку без заломов, стоит обратить внимание на осанку Ангелина Шестакова невролог, отсеопат

Также сутулость напрямую влияет на прикус, добавила врач. Чем больше нарушений в районе спины, тем большего смещения зубного ряда стоит ожидать.

По словам собеседницы «Ленты.ру», спазмированные и ослабленные мышцы спины могут привести к дегенеративным изменениям межпозвонковых дисков. Это, в свою очередь, приводит к болям в сердце, проблемам в дыхательной системе, артрозам.

Сгорбленная осанка уводит плечи вперед, тем самым поджимает диафрагму и все органы испытывают напряжение, давление и опускаются вниз, что вызывает такие проблемы как геморрой, опущение мышц тазового дна (что негативно сказывается на сексуальной жизни), недержание, болезненные месячные Ангелина Шестакова невролог, остеопат

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