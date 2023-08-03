В России допустили угрозу при размещении американских ракет в Японии

МИД России заявил об возможной угрозе размещения американских РСМД в Японии

Москва допускает угрозу при возможном размещении американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Японии, заявил директор третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев. Его слова приводит ТАСС.

«Совершенно очевидно: если [Вашингтоном] будет принято решение о размещении РСМД на территории Японии - это будет представлять серьезную угрозу для соседних государств», — сказал он.

По его словам, в таком случае потребуется учет оборонной стратегии России для обеспечения безопасности дальневосточных рубежей.