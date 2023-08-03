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11:37, 3 августа 2023Наука и техника

Китай запустил спутник Fengyun-3 06

Xinhua: на китайской ракете Long March 4C запущен спутник Fengyun-3 06
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Wang Jiangbo / XinHua / Globallookpress.com

Китай запустил спутник Fengyun-3 06, предназначенный, предположительно, для наблюдения за погодой. Об этом сообщает Xinhua.

Отмечается, что космический аппарат успешно вышел на заданную околоземную орбиту. Запуск спутника был произведен сегодня, 3 августа, с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 06:47 по московскому времени.

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В июле издание SpaceNews сообщило, что китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация China Aerospace Science & Industry Corporation (CASIC) в конце года начнет развертывание группировки спутников дистанционного зондирования Земли на орбите высотой от 150 до 300 километров.

В том же месяце китайская ракета Kuaizhou-1A запустила четыре метеорологических спутника.

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    Иван Потапов
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