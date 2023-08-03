Опровергнуты слухи о расставании Тимоти Шаламе с Кайли Дженнер

TMZ: сообщения о разрыве Тимоти Шаламе с Кайли Дженнер являются ложными

Инсайдеры опровергли слухи о расставании актера Тимоти Шаламе с телезвездой Кайли Дженнер. Об этом сообщает издание TMZ.

По словам анонимных источников, которые близки к паре, если знаменитости не были замечены на публике вместе, это не означает, что они завершили отношения. Между Шаламе и Дженнер все хорошо и любые сообщения о разрыве являются ложными.

Ранее сообщалось, что знаменитости расстались после семи месяцев отношений. Отмечалось, их роман был всего лишь пиаром для фильма «Вилли Вонка», где Шаламе сыграл главную роль. После выхода кинокартины актер бросил предпринимательницу, поскольку она стала ему не нужна.

В апреле стало известно, что Шаламе и Дженнер состоят в отношениях с января 2023 года. Утверждалось, что пара вместе отметила Новый год в Аспене, после чего отправилась в отпуск на острова Теркс и Кайкос. Однако ни Дженнер, ни Шаламе, ни их представители данную информацию не комментировали.

