Спрогнозирован паритет США и Китая в космонавтике

Зеленый: США и Китай могут достигнуть паритета в космонавтике в 2030-х годах

США и Китай могут достигнуть паритета в космонавтике в 2030-х годах. Такой прогноз РИА Новости дал научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук академик Лев Зеленый.

«Может быть, в середине или в конце 2030-х годов Китай нарастит свое космическое присутствие настолько сильно, что станет уже основным или хотя бы соизмеримым с США игроком», — сказал специалист.

По его оценке, полный паритет между сторонами вряд ли достижим сразу по всем направлениям космонавтики, поскольку, превосходя соперника в одной области, можно уступать ему в другой. «Как говорят, в Олимпиаде соревнования идут в разных видах спорта, но есть командный зачет, где суммируется количество очков», — уточнил академик.

Зеленый добавил, что в настоящее время Китай обгоняет Россию в области космонавтики.

В апреле издание SpaceNews сообщило, что Венесуэла второй после России присоединится к китайскому проекту Международной лунной исследовательской станции, которую в начале 2030 годов планируется построить на поверхности естественного спутника Земли.