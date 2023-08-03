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17:41, 3 августа 2023Интернет и СМИ

Популярный российский блогер лишился зубов

Блогер Стас Васильев заявил, что лишился нескольких передних зубов из-за падения

Фото: Telegram-канал «СТАС БОМБИТ»

Популярный российский блогер Стас Васильев, также известный как «Ай, как просто!», заявил, что из-за неудачного падения лишился зубов. Об инциденте он рассказал в своем Telegram-канале.

Васильев опубликовал снимок, на котором видно, что у него отсутствуют несколько передних зубов. «Да что ты знаешь о неудачном падении… Вот только я так мог. (...) Теперь нет передних зубов», — посетовал он.

Вместе с тем Васильев отметил, что старается смотреть на ситуацию с оптимизмом. Он рассказал, что давно комплексовал из-за зубов и планировал поставить виниры. По словам блогера, в ближайшее время он обратится в клинику, чтобы решить эту проблему.

Ранее Васильев заявил, что Ксения Собчак пообещала дать ему интервью. Блогер заявил, что согласился поучаствовать в ролике для ее YouTube-канала с условием, что журналистка в будущем придет на съемки его видео.

Интервью Собчак с Васильевым вышло на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» 5 июня. Комментируя видео, блогер заявил, что журналистка «выложила свой позор». Он также поблагодарил Собчак за то, что из ролика не вырезали его высказывания. Журналистка же назвала это интервью самым сложным в своей карьере. Кроме того, видео вызвало большой резонанс на YouTube и в блогосфере из-за напряженного характера беседы и споров между Собчак и Васильевым.

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    Маргарита Щигарева
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