В России водителям начали прощать небольшое опоздание при оплате парковки

Суд признал малозначительным нарушением небольшое опоздание при оплате парковки

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал малозначительным нарушением небольшое опоздание при оплате парковки, закон разрешает прекращать такие дела. Об этом сообщили в суде, пишет «Российская газета».

Суд рассмотрел дело россиянина, который в 2021 году был оштрафован на 5 тысяч рублей за то, что он не оплатил парковку — это зафиксировала камера в автоматическом режиме. Мужчина, согласно правилам, должен был оплатить парковку в течение пяти минут, но деньги вовремя не пришли из-за произошедшей заминки.

Россиянин указал, что его дочь, которая была за рулем автомобиля, при оплате парковки с помощью СМС-сообщения не успела подтвердить платеж за пять минут.

«Поскольку оплата парковки была произведена, каких-либо негативных последствий для охраняемых общественных отношений не наступило, материального вреда деянием никому не причинено, суд кассационной инстанции отменил вышеуказанные постановления и прекратил производство по делу», — сообщили в инстанции.

Осенью 2022 года в России появилась новая разметка — синяя прерывистая линия. Она разделяет зону платной и бесплатной парковки. Первая обозначается синей разметкой, вторая – белой.

С 2020 года в России упростили правила парковки для людей с инвалидностью. Теперь им не требуется получать специальный знак «Инвалид» для подтверждения права на бесплатную парковку — в Минтруде сообщили, что номера их машин будут заноситься в специальный реестр.