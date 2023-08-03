Премьер Украины Шмыгаль: застрахованы торговые суда, следующие через Дунай

Украина застраховала торговые суда, которые экспортируют и импортируют товары через порты Дуная. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает издание «Укринформ».

«Украина застраховала все торговые суда, которые осуществляют экспорт и импорт товаров через дунайские порты. Сейчас мы в правительстве обсуждаем и, убежден, примем решение о страховании судов и соответствующих компаний, которые будут идти по "зерновому коридору"», — сказал он.

Ранее оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвало обстановку на южных украинских территориях стабильно сложной. 2 августа офис генпрокурора республики сообщил о повреждении промышленной и портовой инфраструктуры Дуная в Одесской области в результате обстрелов.