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15:11, 3 августа 2023Бывший СССР

Украина застраховала торговые суда

Премьер Украины Шмыгаль: застрахованы торговые суда, следующие через Дунай

Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Украина застраховала торговые суда, которые экспортируют и импортируют товары через порты Дуная. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает издание «Укринформ».

«Украина застраховала все торговые суда, которые осуществляют экспорт и импорт товаров через дунайские порты. Сейчас мы в правительстве обсуждаем и, убежден, примем решение о страховании судов и соответствующих компаний, которые будут идти по "зерновому коридору"», — сказал он.

Ранее оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвало обстановку на южных украинских территориях стабильно сложной. 2 августа офис генпрокурора республики сообщил о повреждении промышленной и портовой инфраструктуры Дуная в Одесской области в результате обстрелов.

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    Кристина Есикова
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