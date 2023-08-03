Бросившего пятилетнюю дочь на улице россиянина нашли мертвым в кустах

Ural Mash: отца брошенной на улице в Екатеринбурге девочки нашли мертвым

Жителя Екатеринбурга, бросившего пятилетнюю дочь на детской площадке, нашли мертвым. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По информации авторов поста, тело мужчины обнаружили в кустах недалеко от места, где он оставил ребенка. Предварительно, россиянин скончался от передозировки наркотиками.

Ранее стало известно, что полиция нашла мать и бабушку брошенной отцом девочки. Семья проживает в одной из квартир многоэтажного дома в Академическом районе — это около 20 километров от места, где обнаружили ребенка.

Полиция нашла пятилетнюю россиянку вечером 2 августа на улице Баумана. Выяснилось, что девочка и ее отец отправились кататься на велосипедах. В какой-то момент мужчина оставил дочь одну на детской площадке и отлучился, пообещав вернуться, но этого не произошло.