В Кремле раскрыли детали участия Путина в саммите БРИКС

Представитель Кремля Песков: Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Москва примет полноценное участие в предстоящем саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике (ЮАР), очно ее будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров, но президент России Владимир Путин присоединиться к участникам мероприятия по видеосвязи. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Что касается президента Путина — он имеет в виду принять участие посредством видеоконференции, на месте будет работать министр иностранных дел Лавров», — сказал представитель Кремля, добавив, что «Россия будет принимать полноценное участие в этом саммите».

Владимир Путин не поедет на встречу БРИКС в ЮАР, где ему грозит «арест» по ордеру Международного уголовного суда (МУС). 17 марта не признаваемый Россией МУС выдал ордеры на «арест» президента России и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с ситуацией на Украине. В заявлении МУС говорится, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей».