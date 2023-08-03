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13:15, 3 августа 2023Мир

В Кремле раскрыли детали участия Путина в саммите БРИКС

Представитель Кремля Песков: Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Фото: Sergei Bobylyov / TASS Host Photo Agency / Reuters

Москва примет полноценное участие в предстоящем саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике (ЮАР), очно ее будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров, но президент России Владимир Путин присоединиться к участникам мероприятия по видеосвязи. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Что касается президента Путина — он имеет в виду принять участие посредством видеоконференции, на месте будет работать министр иностранных дел Лавров», — сказал представитель Кремля, добавив, что «Россия будет принимать полноценное участие в этом саммите».

Владимир Путин не поедет на встречу БРИКС в ЮАР, где ему грозит «арест» по ордеру Международного уголовного суда (МУС). 17 марта не признаваемый Россией МУС выдал ордеры на «арест» президента России и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с ситуацией на Украине. В заявлении МУС говорится, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей».

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    Глеб Бажуткин
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