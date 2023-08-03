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19:31, 3 августа 2023Мир

США дали России гарантии безопасности в случае возврата к зерновой сделке

Госдеп: США обеспечат безопасность экспорта из РФ при возврате к зерновой сделке

Фото: Umit Bektas / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты готовы обеспечивать безопасность экспорта продовольствия для всех участников зерновой сделки, в том числе для России, в случае возврата к ней. Его цитирует Reuters.

По словам главы Госдепа, США готовы дать гарантии того, что все, в том числе РФ, смогут безопасно экспортировать продовольствие в случае возобновления черноморской инициативы.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия готовится вернуться к переговорам по зерновой сделке. Она утверждает, что располагает информацией, согласно которой Москва готова вести переговоры.

Россия 17 июля уведомила о выходе из зерновой сделки по причине того, что ее российская часть не выполняется.

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    Антон Похиляк
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