American Conservative: Запад шокирован ракетными ударами России по Одессе

Правительства стран Запада были шокированы ракетными ударами России по военным объектам в Одессе и отказом продлевать зерновую сделку. Однако, несмотря на такую реакцию, они опасаются прямой конфронтации с Россией. Об этом пишет журналист Дуг Бандоу в материале для издания American Conservative.

«Необходимо обозначить свои намерения: нужно дать понять России, что мы не ищем столкновения, но будем защищаться», — заявил журналист. Он добавил, что ответ Запада на действия России может быть опасным, так как потенциально может привести к эскалации ядерного конфликта.

Также, по мнению Бандоу, помощь Украине не является важной целью для Европы и США. «Прежде чем стать независимой в 1991 году, эта территория провела большую часть предыдущих двух столетий в составе России. Ни одно союзное правительство не считало освобождение Киева жизненно важным интересом, стоящим войны», — раскрыл журналист.

Россия прекратила договоренности по зерновой сделке 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.

После второго теракта на Крымском мосту, который произошел 17 июля, российские войска нанесли несколько ударов по объектам ВСУ в Одессе. Они поразили судоремонтный завод, объекты военно-промышленного комплекса Украины и склады ВСУ, а также объекты, на которых готовились террористические акты на территории России.