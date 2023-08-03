Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:34, 3 августа 2023Интернет и СМИ

В США раскрыли реакцию на отказ России продлевать зерновую сделку

American Conservative: Запад шокирован ракетными ударами России по Одессе

Фото: Iryna Nazarchuk / Reuters

Правительства стран Запада были шокированы ракетными ударами России по военным объектам в Одессе и отказом продлевать зерновую сделку. Однако, несмотря на такую реакцию, они опасаются прямой конфронтации с Россией. Об этом пишет журналист Дуг Бандоу в материале для издания American Conservative.

«Необходимо обозначить свои намерения: нужно дать понять России, что мы не ищем столкновения, но будем защищаться», — заявил журналист. Он добавил, что ответ Запада на действия России может быть опасным, так как потенциально может привести к эскалации ядерного конфликта.

Также, по мнению Бандоу, помощь Украине не является важной целью для Европы и США. «Прежде чем стать независимой в 1991 году, эта территория провела большую часть предыдущих двух столетий в составе России. Ни одно союзное правительство не считало освобождение Киева жизненно важным интересом, стоящим войны», — раскрыл журналист.

Россия прекратила договоренности по зерновой сделке 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.

После второго теракта на Крымском мосту, который произошел 17 июля, российские войска нанесли несколько ударов по объектам ВСУ в Одессе. Они поразили судоремонтный завод, объекты военно-промышленного комплекса Украины и склады ВСУ, а также объекты, на которых готовились террористические акты на территории России.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла народная артистка России Ирина Мирошниченко

    В Белоруссии опровергли нарушение вертолетами охраны Лукашенко границ Польши

    В США раскрыли реакцию на отказ России продлевать зерновую сделку

    Раскрыта предварительная причина смерти Ирины Мирошниченко

    Ирина Шейк пришла ресторан в наряде с глубоким декольте

    Литва усилила охрану границы

    Российские ученые решили клонировать березу-мутанта

    Названа стоимость игры Spider-Man 2 в России

    Самолет из Москвы приземлился с отказавшим двигателем

    Президент ЦСКА оценил шансы на отъезд в НХЛ вернувшегося из армии Федотова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости