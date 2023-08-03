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16:49, 3 августа 2023Спорт

Жирков оценил переход Марио Фернандеса в «Зенит»

Юрий Жирков заявил, что Марио Фернандес был вправе перейти в «Зенит»
Марио Фернандес

Марио Фернандес. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков оценил переход Марио Фернандеса в петербургский клуб. Об этом сообщает Metaratings.

«Не знаю, обсуждался ли в ЦСКА вопрос о его возвращении или нет, но если "Зенит" сделал предложение, то почему бы не перейти?» — заявил Жирков. Он добавил, что считает Фернандеса усилением для петербургской команды.

1 августа трансфер Фернандеса оценил капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. По мнению голкипера, футболист вправе сам распоряжаться своей жизнью.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, после чего взял паузу в карьере. С января 2023 года защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам. После этого ЦСКА вел переговоры о возвращении защитника, однако он перешел в «Зенит». Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на сезон.

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    Алексей Гусев
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