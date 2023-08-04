Велосипедист нашел брошенную на улице корзину с новорожденным ребенком внутри

Fox Weather: в США велосипедист нашел брошенного на улице младенца

В американском городе Сан-Антонио, штат Техас, прохожий обнаружил брошенного на улице младенца в корзине. Об этом сообщает Fox Weather.

По данным полиции, ночью новорожденного мальчика, которому был всего день от роду, бросили на улице некие мужчина и женщина. Пара принесла ребенка в корзине к церкви, накрыла его курткой и ушла. Ребенок провел на улице около 20 часов, прежде чем его нашел проезжавший мимо велосипедист. В тот день температура в Сан-Антонио достигала 43 градусов Цельсия.

Велосипедист рассказал, что заметил торчащую из нее ногу младенца. Отодвинув куртку, он обнаружил внутри новорожденного ребенка с пуповиной, после чего сразу же обратился в полицию.

Власти отметили, что, несмотря на жаркую погоду в тот день, младенец находился в стабильном состоянии. Как сообщают следователи, рядом с ребенком была найдена записка.

Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование произошедшего. По записям с камер видеонаблюдения полиция пытается установить личность мужчины и женщины, оставивших ребенка.

Ранее сообщалось, что в Ливане прохожий обнаружил покрытую синяками новорожденную девочку в пакете для мусора. Пакет с младенцем несла в зубах по улице бездомная собака.