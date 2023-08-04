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18:29, 4 августа 2023Экономика

Ослабленной экономике Китая предрекли новые проблемы

WTA: резкий спад турпотока замедлит восстановление экономики Китая

Фото: Thomas Peter / Reuters

По итогам первого квартала 2023 года Китай посетило в общей сложности 52 тысячи иностранных туристов, что оказалось на 98 процентов ниже в сравнении с данными за аналогичный период допандемийного 2019-го. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные Всемирного туристического альянса (The World Tourism Alliance, WTA).

Эксперты заявили, что туристический сектор в Китае в настоящее время находится в состоянии «бедствия и депрессии». Резкий спад турпотока, связанный во многом с ухудшающимися торговыми и политическими отношениями Китая и западных государств, может еще больше затруднить восстановление экономики КНР после затяжных локдаунов.

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Власти США ранее уже предупреждали граждан о необходимости свести поездки на материковую часть КНР к минимуму из-за возросшего риска неправомерных задержаний. Этому примеру в дальнейшем могут последовать правительства других стран на фоне усиления геополитической напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Возросшие риски безопасности уже привели к спаду турпотока со стороны соседей КНР — Южной Кореи и Японии, посетовал директор Ассоциации туризма Китая Сяо Цяньхуэй.

Спад в туристической отрасли может еще сильнее замедлить и без того слабое восстановление китайской экономики. По итогам второго квартала ВВП КНР вырос всего на 6,3 процента вместо ожидаемых аналитиками 7,3 процента. По сравнению с результатами первых трех месяцев 2023 года показатель увеличился лишь на 0,8 процента. Спад темпов экономического роста происходит на фоне рекордно высокой безработицы среди местной молодежи, который к концу июня достиг максимальных 21,3 процента.

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    Анатолий Акулов
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