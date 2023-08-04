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13:33, 4 августа 2023Наука и техника

Northrop Grumman модернизирует космический грузовик Cygnus

Корпорация Northrop Grumman модернизирует грузовой космический корабль Cygnus

Фото: NASA / Wikimedia

Американская корпорация Northrop Grumman планирует модернизировать космический корабль Cygnus, предназначенный для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает SpaceNews.

Так, в компании надеются увеличить грузоподъемность космического корабля с 3750 до 5000 килограммов, удлинить модуль полезной нагрузки на 1,5 метра и научиться стыковаться с МКС без использования манипулятора Canadarm2.

Согласно Northrop Grumman, это позволит продлить эксплуатацию Cygnus еще на 10-20 лет, в том числе вне программы МКС.

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2 августа к МКС на ракете Antares был запущен Cygnus. Как отмечает ArsTechnica, старт стал последним для модификации носителя с российским двигателем РД-181.

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    Иван Потапов
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