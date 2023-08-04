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09:55, 4 августа 2023Мир

В МИД призвали исключить военную интервенцию в Нигер

В МИД России призвали исключить военную интервенцию в Нигер

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Военная интервенция в Нигер должна быть исключена, поскольку произошедший мятеж с последующим смещением президента является внутренним делом страны, заявил источник в МИД России. Его цитирует РИА Новости.

«Интервенция должна быть исключена. Они должны сами решать свои вопросы», — заявил дипломат, комментируя призыв свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума к властям США помочь восстановить конституционный порядок в стране.

Собеседник агентства отметил, что происходящее в Нигере является его внутренним делом. «У нас принцип — африканским проблемам — африканское решение. Они должны решать все эти вопросы», — добавил он.

В ночь на 27 июля военные в Нигере объявили об отстранении Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.

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    Глеб Бажуткин
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