Курс евро поднялся до 104 рублей

Курс евро на торгах в пятницу, 4 августа, поднялся выше 104 рублей

Во время торгов в пятницу, 4 августа, курс евро на Московской бирже поднялся выше 104 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов. Европейская валюта побила такую отметку впервые с конца марта 2022 года.

Растет и доллар. Ранее утром стоимость американской валюты поднималась до 95 рублей.

По мнению аналитиков, текущее ослабление российской валюты обусловлено внешними причинами. В разговоре с «Лентой.ру» финансовый аналитик Михаил Беляев допустил, что курс доллара вырастет до 100 рублей. «Я думаю, что 100 — это в данный момент маловероятно, пока еще это представляется как слишком заниженный курс рубля, но это не значит, что он не может быть 100 где-нибудь осенью, если эта ситуация задержится в своей основе», — сказал он.