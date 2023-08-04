Лавров назвал суть «формулы мира» Зеленского

Лавров: от «формулы Зеленского» зависит судьба тех, кого Киев обещает уничтожить

Все, кого Запад подталкивает поддержать «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, должны понимать, что на карте стоит судьба людей, которых власти Киева обещают уничтожить. Суть инициативы украинского лидера назвал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Все, кого обхаживает Запад с целью продавливания "формулы Зеленского", обязательно должны сознавать, что на карте — судьба этих людей, которых киевский режим открыто обещает уничтожить», — заявил он. Лавров добавил, что западная сторона встала на защиту Киева, замалчивая и иногда оправдывая действия украинских властей, которые пренебрегают правами человека и нацменьшинств.

По его словам, вместо серьезного разговора на основе признания новых реалий в мире — созываются постановочные форумы, их целью является заманивание стран в подобие обсуждения «формулы Зеленского». Министр напомнил, что инициатива президента Украины требует полной капитуляции России, чтобы Москва согласилась ущемить свою безопасность и бросила на произвол судьбы миллионы русских.

Ранее Зеленский заявил о надежде провести «саммит мира» осенью 2023 года. Лидер республики отметил важность присутствия на нем мирового большинства. По его мнению, привлечение государств к саммиту зависит от активности украинских дипломатов.