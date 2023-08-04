В Москве установлен рекорд по числу арестованных за госизмену

РБК: в Москве суды арестовали 15 фигурантов дел о госизмене, это рекорд за 5 лет

Московские суды арестовали 15 фигурантов уголовных дел о госизмене за несколько месяцев 2023 года, что стало рекордным числом за последние пять лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Мосгорсуда.

Для сравнения издание приводит данные за предыдущие годы. Так, за весь 2022 год под стражу были заключены 13 человек, а годом ранее — 10. В 2020 году суды отправили в СИЗО шестерых, в 2019-м — 11 человек.

Как правило, об арестованных по делам о госизмене известно немногое, так как все дела засекречены и слушания по ним проходят в закрытом режиме.

Адвокат Андрей Князев указывает, что дела о госизмене стали чаще возбуждать в регионах. Одной из причин такой тенденции стало расширение понятия государственной измены: теперь такой состав преступления вменяется за перечисление средств украинской армии.

Исходя из обнародованных ФСБ сообщений в 2023 году чаще всего задерживались подозреваемые в госизмене в Хабаровском крае — четыре случая, и в Крыму — два случая. Также подобные дела возбуждались в Тюменской, Амурской, Омской, Ростовской, Сахалинской и Воронежской областях.

Подавляющее большинство дел о госизмене связаны с действиями в пользу Украины. Теперь по этой категории дел привлекаются люди, не имеющие доступ к гостайне. Как отмечает адвокат Руслан Коблев, привлечь могут любого гражданина, которого завербовали.