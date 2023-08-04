WSJ: Нигер привел армию в полную боевую готовность в связи с ситуацией в стране

Нигер привел войска в полную боевую готовность в связи с ситуацией в стране. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в нигерийской армии сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Мобилизация пока не началась, но было приказано находиться в полной боеготовности на случай возможного развертывания в Нигере», — заявил собеседник издания.

Ранее свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.

В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.