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15:44, 4 августа 2023Мир

Нигер привел армию в полную боевую готовность

WSJ: Нигер привел армию в полную боевую готовность в связи с ситуацией в стране

Фото: Balima Boureima / Reuters

Нигер привел войска в полную боевую готовность в связи с ситуацией в стране. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в нигерийской армии сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Мобилизация пока не началась, но было приказано находиться в полной боеготовности на случай возможного развертывания в Нигере», — заявил собеседник издания.

Ранее свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.

В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.

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    Глеб Бажуткин
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