Женщина нашла дома в старой коробке предмет одежды за 24 миллиона рублей

Пролежавшую десятилетия в коробке мантию оценили в 200 тысяч фунтов стерлингов

Жительница Великобритании по имени Сара нашла пролежавшую много лет в старой коробке редкую мантию, стоимость которой оценили в 200 тысяч фунтов стерлингов (24 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина вместе с мужем приняла участие в программе об антиквариате Antiques Roadshow. Она рассказала, что ее дедушка привез шелковую мантию в Великобританию в начале 1930-х годов. Сара отметила, что иногда примеряла предмет одежды в детстве. Повзрослев, женщина положила мантию в коробку для нарядов, где она хранилась несколько десятилетий.

Эксперт Ли Янг, внимательно изучивший вещь, заявил, что она была создана в 1750-х годах и принадлежала китайской императрице или ее сановнице. «Некоторые моменты в жизни запоминаются навсегда. И я, конечно, всегда буду помнить, как стоял здесь и впервые увидел эту потрясающую мантию», — утверждает эксперт.

При ближайшем рассмотрении Янг заметил на старинном предмете одежды повреждения. Медная проволока, с помощью которой на мантии создали изображение дракона, окислилась из-за нанесения позолоты и изменила цвет. «Это в конечном итоге повлияет на стоимость мантии», — заключает эксперт.

Янг добавил, что продать старинный предмет одежды на аукционе можно будет примерно за 200 тысяч фунтов стерлингов. Супруги были удивлены стоимости редкой мантии и поблагодарили эксперта. «Больше мы не будем класть ее в коробку для нарядов!» — пошутили они.

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