В Москве потребовали от США обеспечить выполнение требований в зерновой сделке

Песков: США должны обеспечить выполнение российских требований в зерновой сделке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США должны обеспечить выполнение российских требований в зерновой сделке. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, США должны обеспечить выполнение требований России в зерновой сделке. В этом случае Москва может вернуться к выполнению черноморской инициативы.

Песков потребовал от американцев «не пообещать, что они задумываются над этим, а выполнить» обязательства перед Россией. «Как только это будет сделано, незамедлительно эта сделка будет возобновлена», — заверил он и отметил, что это уже неоднократно говорилось президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Песков уже заявлял о нежелании верить обещаниям США в содействии российскому экспорту.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен предложил возобновить зерновую сделку. Он отметил, что антироссийские санкции не касаются продовольствия и удобрений.