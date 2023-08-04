Необычное световое явление в небе над Петербургом сняли на видео

В Петербурге жители ЖК «Солнечный город» сняли на видео необычное явление в небе

В Санкт- Петербурге жители жилищного комплекса (ЖК) «Солнечный город» сняли на видео необычное световое явление в небе. Кадрами они поделились с изданием «Фонтанка».

На предоставленном видеоролике видны светящиеся проекции в небе. Петербуржцы утверждают, что подобное возникает уже вторую ночь.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус после просмотра кадров с непонятным явлением успокоил горожан. По его мнению, это была проекция ярких источников света на нижнюю границу облаков.

«Однозначно это не природное явление», — сказал он.

Ранее сообщалось, что облако в виде ядерного гриба заметили в Липецкой области.

До этого грибообразное облако, которое также называют «грибом-наковальней», наблюдалось в Казани. Согласно заявлению Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, оно представляло собой разновидность кучево-дождевых облаков.