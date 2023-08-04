Очевидцы рассказали о моменте взрыва газа в Канске

Очевидица рассказала «Ленте.ру» о пострадавших при взрыве газа в Канске

При взрыве газа в жилом доме Канска Красноярского края пострадало много людей, в том числе дети. Об этом сообщили «Ленте.ру» местные жители, ставшие очевидцами происшествия. Они также рассказали о момент взрыва.

«Я глухой. В этот момент стоял на машине во дворе соседнего дома, ощутил как будто сильный гром, не понял, что произошло, потом увидел, как люди бежали оттуда, где был взрыв», — поделился Юрий.

Местная жительница по имени Елена в момент происшествия находилась в соседнем доме. Она сообщила, что слышала сильный взрыв. «Службы, наверное, минут через 10 неслись одна за другой. Пострадавших много: от осколков раненые, кто-то с переломанными руками. Очень страшно», — сказала она.

Еще одна очевидица, Татьяна в момент происшествия находилась на остановке. «Когда произошел взрыв, я вызывала скорую, пожарную и полицию. Двое детей пострадали: мальчик и девочка. Девочке забинтовали руку, и задело лицо, она сильно напугалась. Я думаю, они с мальчиком проходили мимо этого дома, они только подошли к банку, и прогремел взрыв», — сказала она.

Последствия взрыва газа в Канске Юрий

«Я сидела в кресле дома, был громкий хлопок, аж дом зашевелился. Было страшно, грохот был хороший. Потом вышла на улицу и увидела жуть. К слову, все работали оперативно, пожарные свое дело делали, полиция свое — оцепление, зевак не пускали», — поделилась жительница соседнего дома Людмила.

Еще одна жительница Канска, Татьяна рассказала, что в момент взрыва гуляла на площади и сначала приняла его за гром. Она отметила, что недавно в доме, где произошло происшествие, проводили ремонтные работы газовых сетей.

О происшествии в российском городе стало известно днем 4 августа. ЧП произошло в доме 19 на улице Каландарашвили. Ударной волной разрушило квартиры на пяти этажах. Эпицентр взрыва находился в пятом подъезде на третьем этаже. Власти региона сообщили, что при взрыве пострадали 11 человек.

Последствия инцидента сняли на видео.

