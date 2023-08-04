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18:11, 4 августа 2023Из жизни

Притаившаяся на дверной раме змея укусила мужчину в голову

Daily Mail: черная змея заползла на входную дверь дома и укусила мужчину

Длинная черная змея заползла на дверную раму и укусила входившего в дом мужчину. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент попал на запись наружной камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина заходит в дом с напитком в руке и открывает входную дверь. В этот момент становится видно, что на раме двери притаилась черная змея. Она кусает мужчину в голову, и тот, осознав происходящее, с криком сбегает с веранды, падает на землю и теряет ботинок. «Меня укусили!» — несколько раз кричит житель дома.

Змея оказалась неядовитой, так что мужчина отделался только легким ушибом. Его укусил серый лазающий полоз — змея из семейства ужеобразных, обитающая в Северной Америке.

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Запись инцидента опубликовал в социальной сети сын мужчины Стиви Хейвен. Многие пользователи назвали змею наглой, а один человек заявил, что после увиденного будет всегда осматривать дверь перед тем, как зайти в дом. «Знаете, я не думаю, что он резко отреагировал. Думаю, я пробежал бы полгорода после такого», — утверждает еще один пользователь.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok не заметила змею в унитазе и помочилась на нее. После того как женщина обнаружила рептилию в чаше унитаза, она сняла ее на видео.

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    Алиса Удовик
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