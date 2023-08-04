Информация об утечке списков призванных в августе россиян не подтвердилась

Информация об утечке списков призванных в августе граждан РФ не подтвердилась

Информация об утечке списков призванных в августе россиян в рамках якобы новой волны мобилизации не подтвердилась.

В социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, в котором утверждается, что призывникам запретили выезд заграницу, так как в августе планируется новая волна мобилизации. Отмечается, что в сеть утекли списки граждан РФ, кто будет призван на службу в этом месяце.

При этом упомянутый список не приводится, вместо этого предлагается подписка на закрытый Telegram-канал, как часто делают администраторы таких каналов для их раскрутки.

Официальные должностные лица и представители Минобороны России регулярно опровергали слухи о новой волне мобилизации в 2023 году, которые периодически появляются в сети.

В июле депутат Госдумы Андрей Картаполов заявлял, что необходимости в новой волне мобилизации после ухода частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» из зоны специальной военной операции (СВО) нет. По словам главы комитета нижней палаты парламента по обороне, президент России Владимир Путин дал четкий ответ на этот вопрос, отметив, что идет плановый набор военнослужащих на контракт.

Ранее президент также отвечал на вопрос о необходимости проведения в России второй волны мобилизации. По словам Путина, предпосылок к этому нет. Глава государства подчеркивал, что вероятность новой волны мобилизации зависит от целей России в зоне СВО, которые на сегодняшний день остаются неизменными.

Информация об утечке списков призванных в августе граждан РФ в рамках якобы всеобщей мобилизации не получила распространения в российском сегменте СМИ. Сообщения о возможности объявления новой волны мобилизации неоднократно публиковались в соцсетях и мессенджерах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»