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11:10, 4 августа 2023Спорт

Российская пловчиха-рекордсменка высказалась о выступлении в нейтральном статусе

Пловчиха Евгения Чикунова заявила, что готова выступать в нейтральном статусе

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась о возможном выступлении на международных турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Я тренируюсь каждый день и как любой спортсмен иду к глобальным целям. Скажут, что есть шанс выступать как нейтральный спортсмен, отказываться не буду, но все зависит от того, какие будут условия допуска», — заявила Чикунова. Она также добавила, что пока эти условия не сформулированы.

В апреле этого года Чикунова установила новый мировой рекорд на чемпионате России в Казани. Она проплыла дистанцию 200 метров на спине за 2 минуты и 17,55 секунды.

В апреле 2022 года Международная федерация плавания (FINA) запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В феврале этого года организация объявила о переносе чемпионата мира по водным видам спорта-2025 из России.

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    Алексей Гусев
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