В Госдуме оценили идею привлекать к уголовной ответственности за кражу невест

Депутат Буцкая: введение статьи в УК за кражу невест неактуально для России

Идея ввести в Уголовный кодекс статью за кражу невест неактуальна для России. Об этом заявила член комитета Госдумы по вопросам семьи и женщин Татьяна Буцкая изданию «Подъем».

Ранее в Казахстане предложили дополнить уголовный закон страны статьей о похищении лица с целью заключения брака.

По словам Буцкой, в российском законодательстве такая статья не нужна, поскольку описываемое в ней деяние подпадает под действие одной из уже имеющихся в УК статей. «Это похищение человека, это и так уже запрещено», — пояснила депутат.

Также Буцкая указала, что в СМИ редко появляются сообщения о краже невест. «И то, что мы не видим таких историй, говорит о том, что статья работает», — заключила она.

Еще один парламентарий, депутат Госдумы Султан Хамзаев, отметил, что на Кавказе обычай кражи невесты в значительной степени изжит. «Может, один эпизод в три-четыре года, раньше в год сотнями происходило», — уточнил он. Жители региона стали отказываться от обычая не из-за страха перед уголовной ответственностью, а из религиозных соображений, подчеркнул депутат.

В 2021 году троих жителей Дагестана арестовали за похищение невесты. Следствие квалифицировало их действия по статье 126 УК России («Похищение человека»).