16-летняя российская теннисистка пожаловалась на частые тесты на допинг

16-летняя российская теннисистка Корнеева пожаловалась на частые тесты на допинг

Российская теннисистка Алина Корнеева пожаловалась на частые проверки на допинг. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам спортсменки, к 16 годам ее уже успели протестировать пять раз. «Знаете, это даже немного странно. Я спрашивала других девочек, их ни разу еще не проверяли», — заявила Корнеева.

Россиянка подчеркнула, что со временем стала относиться к этому проще. «В первый раз, конечно, было неловко, но в последний, на Уимблдоне, девушка сказала, что я как профессионал, быстро все сделала», — рассказала теннисистка.

Ранее в пятницу, 4 августа, Корнеева высказалась о возможной смене спортивного гражданства. «Таких мыслей пока нет. И так нормально», — заявила спортсменка.

Россиянка в этом году стала чемпионкой юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос». В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она находится на 220-м месте.