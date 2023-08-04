Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Людмила Самсонова
Сегодня
22:30 (Мск)
Марта Костюк
Вашингтон (ж)
Краснодар
Сегодня
20:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
Крылья Советов
Завтра
15:00 (Мск)
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
Оренбург
Завтра
17:30 (Мск)
Урал
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
Рубин
Завтра
17:30 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
ЦСКА
Завтра
20:00 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
10:28, 4 августа 2023Спорт

Российская теннисистка-чемпионка высказалась о возможной смене гражданства

Теннисистка из России Корнеева заявила, что у нее нет мыслей о смене гражданства

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ

Российская теннисистка Алина Корнеева высказалась о возможной смене гражданства. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Таких мыслей пока нет. И так нормально», — заявила спортсменка. Она также ответила, что не испытывает давления на турнирах из-за своего гражданства. «Думаю, в теннисном мире люди понимающие, они осознают, что мне всего 16 лет», — добавила Корнеева.

Россиянка в этом году стала чемпионкой юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос». В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она находится на 220-м месте.

2 августа о возможной смене гражданства высказалась другая российская теннисистка — Мирра Андреева. По словам 16-летней спортсменки, она не планирует выступать за другую страну.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    Украина начала использовать второй эшелон войск

    В Москве установлен рекорд по числу арестованных за госизмену

    В российской Арктике запланировали уникальную экспедицию

    Обнаружена двойная система с тесно расположенными звездами

    Кремль опубликовал заявление Путина и лидеров Африки по Украине

    Названы самые необычные имена новорожденных в Москве в 2023 году

    Китайцы построят жилье в российском городе

    Обвиняемые в пособничестве ВСУ признались в передаче координат противнику

    Российский старшина отдохнул в самоволке и получил два года колонии

    Оксана Самойлова появилась на дне рождения Джигана в откровенном платье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости