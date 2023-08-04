Российская теннисистка-чемпионка высказалась о возможной смене гражданства

Теннисистка из России Корнеева заявила, что у нее нет мыслей о смене гражданства

Российская теннисистка Алина Корнеева высказалась о возможной смене гражданства. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Таких мыслей пока нет. И так нормально», — заявила спортсменка. Она также ответила, что не испытывает давления на турнирах из-за своего гражданства. «Думаю, в теннисном мире люди понимающие, они осознают, что мне всего 16 лет», — добавила Корнеева.

Россиянка в этом году стала чемпионкой юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос». В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она находится на 220-м месте.

2 августа о возможной смене гражданства высказалась другая российская теннисистка — Мирра Андреева. По словам 16-летней спортсменки, она не планирует выступать за другую страну.