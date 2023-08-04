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07:17, 4 августа 2023Спорт

Загитова объяснила любовь фанатов

Алина Загитова объяснила любовь фанатов искренним поведением и отсутствием масок

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объяснила любовь болельщиков. Ее слова приводит РИА Новости.

«Откуда такое внимание и любовь ко мне со стороны фанатов? Надо у них спросить. Я живу своей жизнью, никакие маски не надеваю и остаюсь искренней», — предположила спортсменка.

Ранее издание The Sun US оценило состояние Загитовой. Согласно данным, 21-летняя фигуристка заработала пять миллионов долларов.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане 2018 года. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы. Фигуристка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. После этого она работала ведущей в шоу «Ледниковый период», выходящем в эфир на Первом канале.

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    Дарья Коршунова
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