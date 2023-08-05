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17:01, 5 августа 2023Спорт

Тренер посоветовала упражнения для снятия напряжения с мышц рук

Тренер Алибаева посоветовала делать растяжку рук для снятия напряжения с мышц

Фото: Jeremy Yap / Unsplash

Фитнес-тренер Элеонора Алибаева посоветовала упражнения для снять напряжение с мышц рук. Ее слова передает «Чемпионат».

Эксперт рекомендовала выполнять специальный комплекс для восстановления после тренировок или тяжелого дня. Его можно делать как стоя, так и сидя.

Первое упражнение — человек должен прямую руку потянуть к противоположному плечу, свободной рукой создать легкий нажим на локоть. Следующее упражнение поможет растянуть кисти: необходимо вытянуть руку вперед, опустить кисть вниз, слегка надавить на нее свободной рукой. Затем важно повторить то же самое с поднятой наверх кистью.

Далее можно завести согнутую в локте руку за спину и тянуться ей вниз и немного вбок. После этого надо завести за поясницу согнутые руки и поочередно тянуть их в стороны за локти.

Исходное положение для заключительного упражнения — на четвереньках с широким упором. Затем можно поочередно опускать плечи максимально близко к полу.

Ранее фитнес-эксперт Джеймс Димузио назвал комплекс упражнений в тренажерном зале для рельефных рук. Специалист посоветовал выполнять подъем гантелей лежа на фитболе, а также жим наверх и кабельную тягу на специальных тренажерах.

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    Андрей Стрельцов
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