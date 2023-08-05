«Аталанта» захотела обменять Миранчука

Solosalerno: «Аталанта» захотела обменять Алексея Миранчука в «Салернитану»

«Аталанта» захотела обменять российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом стало известно Solosalerno.

По информации источника, итальянский клуб предложил обменять 27-летнего хавбека на форварда «Салернитаны» Булайе Диа. Отмечается, что сделка предусматривает денежную компенсацию.

11 августа 2022 года Миранчук стал футболистом «Торино». Туринский клуб взял полузащитника в аренду из «Аталанты» с правом выкупа, однако в итоге не приобрел игрока.

В завершившемся сезоне чемпионата Италии «Торино» занял десятое место. Российский футболист провел 29 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.