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12:17, 5 августа 2023Спорт

«Аталанта» захотела обменять Миранчука

Solosalerno: «Аталанта» захотела обменять Алексея Миранчука в «Салернитану»

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

«Аталанта» захотела обменять российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом стало известно Solosalerno.

По информации источника, итальянский клуб предложил обменять 27-летнего хавбека на форварда «Салернитаны» Булайе Диа. Отмечается, что сделка предусматривает денежную компенсацию.

11 августа 2022 года Миранчук стал футболистом «Торино». Туринский клуб взял полузащитника в аренду из «Аталанты» с правом выкупа, однако в итоге не приобрел игрока.

В завершившемся сезоне чемпионата Италии «Торино» занял десятое место. Российский футболист провел 29 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.

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    Дарья Коршунова
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