Пьяная россиянка разбила бутылку, исколола ею спящего сына и записала видео

«112»: в Приморском крае россиянка разбила бутылку и исколола ею спящего сына

В Приморском крае россиянка в состоянии алкогольного опьянения разбила бутылку и исколола ею спящего сна. Происходящее она записывала на видео, которое позже отправила знакомой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, об инциденте правоохранителям стало известно от знакомой, которая посмотрела видео пьяной россиянки и вскоре решила связаться с полицейскими. После этого правоохранительные органы выехали на место происшествия, где и задержали 27-летнюю Елизавету Аксенову. Утверждается также, что на протяжении всего времени, сколько ехали на вызов полицейские, россиянка продолжала издевательства над ребенком.

На данный момент известно, что мать, избившая своего малолетнего сына, арестована на два месяца. О состоянии мальчика не сообщается. По факту произошедшего также организовали проверку в правоохранительных органах.

Ранее появились данные о том, что в Отрадненском районе Краснодарского края мать систематически избивала троих детей и выпивала. После того как делом занялись полицейские, детей передали в реабилитационный центр. За ходом расследования следит прокуратура.

Помимо этого, сообщалось о жителе Ленинградской области, который во время пьяного застолья решил прижечь руку семилетнему мальчику. Позже выяснилось, что сделал это он в воспитательных целях. По словам ребенка, пока мать и трое ее знакомых выпивали, он в шутку спалил матрас.