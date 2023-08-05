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03:56, 5 августа 2023Россия

В Москве мотоциклист не справился с управлением и въехал в отбойник

Дептранс: в Москве мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

На Крылатской улице в Москве мотоциклист не справился с управлением и врезался в разделительный отбойник. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса столицы.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших устанавливаются, движение в районе происшествия затруднено. Позже Дептранс сообщил, что проезжая часть освобождена.

28 июня в центре Москвы мотоциклист проехал на красный сигнал светофора, влетел в авто и сбил пешехода.

В марте на Кутузовском проспекте неподалеку от торгового центра «Времена года» на западе Москвы произошла массовая авария. Столкнулись пять машин, пострадали два человека.

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    Юлия Мискевич
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