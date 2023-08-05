Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:38, 5 августа 2023Бывший СССР

Украина заявила о пусках ракет по Украине из Белоруссии

Командование Воздушных сил ВСУ заявило о пусках ракет по Украине из Белоруссии
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило о пусках ракет «Кинжал» по стране из Белоруссии. Об этом говорится в Telegram-канале командования.

«Ракеты — из Белоруссии», — говорится в сообщении. В частности, Киев утверждает, что удары нанесены по Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и другим областям.

Ранее госпогранслужба Украины начала уничтожать дороги и минировать подходы на границе с Белоруссией с целью укрепления обороноспособности. При этом в июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угроза вторжения со стороны Белоруссии отсутствует. По его словам, об этом доложил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов на заседании ставки верховного главнокомандующего.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму отреагировали на объявление Украиной угрозы в портах России

    Донецк обстреляли кассетными боеприпасами

    В США заявили о разочаровании Зеленского из-за поступка Вашингтона

    Губернатор рассказал о повреждениях после обстрела в Курской области

    Названо количество выданных россиянам шенгенских виз Германией

    ЦСКА разгромил «Локомотив» в матче РПЛ

    На улицы немецкого города вывели снегоуборочную технику

    В Бразилии заявили о невозможности переговоров по Украине без России

    Стали известны подробности ДТП с элитным суперкаром в Москве

    Украина заявила о пусках ракет по Украине из Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости