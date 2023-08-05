Украина заявила о пусках ракет по Украине из Белоруссии

Командование Воздушных сил ВСУ заявило о пусках ракет по Украине из Белоруссии

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило о пусках ракет «Кинжал» по стране из Белоруссии. Об этом говорится в Telegram-канале командования.

«Ракеты — из Белоруссии», — говорится в сообщении. В частности, Киев утверждает, что удары нанесены по Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и другим областям.

Ранее госпогранслужба Украины начала уничтожать дороги и минировать подходы на границе с Белоруссией с целью укрепления обороноспособности. При этом в июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угроза вторжения со стороны Белоруссии отсутствует. По его словам, об этом доложил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов на заседании ставки верховного главнокомандующего.